В Браславском районе обнаружено тело пропавшего 4 года назад мужчины

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе обнаружено тело пропавшего четыре года назад мужчины. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
Останки пропавшего без вести в апреле 2015 года найдены оперативниками управления уголовного розыска Минского областного УВД при отработке различных версий, в том числе криминального характера. На месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа.
Сотрудники милиции по подозрению в совершении преступления задержали сына погибшего.
В 2015 году в Браславский РОВД поступило сообщение об исчезновении 49-летнего жителя одной из деревень района. В милицию обратилась его супруга. Она пояснила, что муж вышел из дома своих знакомых и пропал. Тогда были опрошены жители близлежащих населенных пунктов, организован поиск на местности. В результате был найден велосипед пропавшего, однако установить местонахождение мужчины так и не удалось. Тем не менее работа по установлению обстоятельств происшествия продолжалась.-0-
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