В Браславском районе обнаружено тело военнослужащего Полоцкого погранотряда

3 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Браславском районе 3 июня в 10.00 обнаружено тело военнослужащего контрактной службы без признаков жизни, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
"Обнаружено тело старшего прапорщика 1979 года рождения. Он проходил службу в одном из подразделений Полоцкого пограничного отряда. На место происшествия выбыли оперативная группа Госпогранкомитета, Полоцкого пограничного отряда, а также представители правоохранительных органов. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии", - проинформировали в Госпогранкомитете.
Командование Госпогранкомитета выражает соболезнования родным и близким военнослужащего.-0-
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