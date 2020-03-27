Фото Витебского областного управления МЧС
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе при пале травы загорелся сарай. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
26 марта в 14.12 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне Чернево Браславского района. В результате в сарае уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие и стены. Хозяева устанавливаются.
Рассматриваемая версия инцидента - неосторожное обращение с огнем соседа 1942 года рождения при выжигании сухой растительности.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС