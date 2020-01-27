В Браславском районе при пожаре погиб мужчина

27 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Мужчина погиб при пожаре в деревне Масковичи Браславского района, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 26 января в 23.53. Открытым пламенем горела кровля дома. На момент возникновения пожара внутри был 46-летний хозяин, инвалид 3-й группы, он проживал один. Спасатели во время тушения нашли его труп на полу в комнате.

В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество, повреждены стены.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

В Витебской области за выходные при пожарах погибли пять человек.-0-