В Браславском районе при пожаре погиб мужчина

Фото Витебского областного управления МЧС
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе при пожаре дома погиб мужчина 1958 года рождения, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Информацию о пожаре дома в деревне Дубровка спасатели получили 9 сентября в 19.17. При тушении работники МЧС обнаружили в комнате на полу труп хозяина дома. Мужчина проживал один.
Огонь уничтожил кровлю строения, потолочное перекрытие, имущество, повредил стены, уничтожен и сарай.
Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
Фото Витебского областного управления МЧС