В Браславском районе при пожаре в доме погиб мужчина

22 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Браславском районе при пожаре в двухквартирном доме погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в деревне Мильки поступило 21 марта в 22.17. Работники МЧС во время тушения огня нашли труп 60-летнего хозяина квартиры, который проживал один. Владелец второй квартиры до прибытия спасателей покинул дом самостоятельно, он не пострадал.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
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