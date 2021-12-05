В Браславском районе спасатели помогли провалившейся под лед косуле

Фото Витебского областного управления МЧС

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Браславском районе спасатели оказали помощь косуле, провалившейся под лед. Об этом БЕЛТА сообщили в Витебском областном управлении МЧС. "4 декабря в 9.49 в центр оперативного управления Браславского районного отдела по ЧС поступило сообщение о провалившейся под лед косуле на озере Оболь вблизи деревни Дворище Браславского района. По прибытии к месту вызова подразделения Браславского районного отдела по ЧС было установлено, что в полынье на поверхности воды на расстоянии около 50 м от береговой линии находится косуля и самостоятельно выбраться на берег не может", - рассказали в МЧС. Работниками МЧС и очевидцем с помощью спасательной доски и веревки животное было извлечено из воды и передано работникам природоохранного учреждения Национальный парк "Браславские озера". После осмотра косуля была выпущена в естественную среду обитания. Животное не пострадало.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!