В Браславском районе сын убил отца: о преступлении рассказал свидетель через несколько лет

23 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Признание свидетеля помогло раскрыть совершенное почти пять лет назад убийство в Браславском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

В апреле 2015 года в милицию Браслава с заявлением о пропаже 50-летнего супруга обратилась его жена. По факту исчезновения было возбуждено уголовное дело, так как на найденном у обочины дороги вблизи дома велосипеде эксперты обнаружили кровь пропавшего. Следователи рассматривали несколько версий исчезновения мужчины, в том числе ДТП.

Расследование дела продолжалось на протяжении всех последующих лет. В августе 2019 года пролить свет помог местный 36-летний житель. Мужчина рассказал правоохранителям, где находится захоронение трупа и кто совершил преступление. Полученная информация подтвердилась.

По данным следствия, убийство в деревне Ждегели совершил сын. 32-летний мужчина в апреле 2015 года нанес отцу молотком и другими предметами травмы, от которых тот скончался на месте происшествия. После этого злоумышленник пришел к своему родственнику, рассказал о произошедшем и попросил помочь закопать тело.

"По уголовному делу в качестве подозреваемых проходили сын потерпевшего и житель Браславского района. Причастность последнего к совершению убийства не подтвердилась. Уголовное преследование по факту укрывательства преступления в его отношении было прекращено за истечением сроков давности", - отметила Оксана Лазько.

Сыну предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 139 УК (убийство). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-