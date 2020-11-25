В Браславском районе задержан нарушитель границы

25 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Пограничники задержали в Браславском районе нарушителя границы, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Полоцкого пограничного отряда Денис Глебко.

В ночь с 24 на 25 ноября на пульт дежурного по пограничной заставе "Плюсы" (белорусско-латвийская граница) поступил сигнал сработки от сигнализационного комплекса. Тревожная группа задержала неизвестного мужчину, у которого при себе отсутствовали документы, удостоверяющие личность.

Нарушителем оказался 34-летний гражданин Латвии. Внятных объяснений о цели нахождения ночью вблизи границы он дать не смог.

За нарушение государственной границы и нарушение правил пребывания в Республике Беларусь задержанному грозит привлечение к административной ответственности в виде штрафа и депортация со сроком запрета въезда в страну на 5 лет.

Командование Полоцкого пограничного отряда напоминает, что при попытке незаконного пересечения Государственной границы нарушителям грозит административная ответственность в виде предупреждения с депортацией либо наложение штрафа в размере от Br270 до Br2,7 тыс. с депортацией или без депортации, а при совершении аналогичного правонарушения повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение - уголовная ответственность в виде ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

Всего с начала года на участке ответственности Полоцкого пограничного отряда задержано 19 нарушителей государственной границы.-0-