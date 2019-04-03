В Браславском раойне легковушка столкнулась с грузовиком

3 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Браславском районе легковушка столкнулась с грузовиком МАЗ, пострадал водитель легкового авто, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Авария произошла сегодня около 13.00 вблизи деревни Гайлеши. Житель Браслава при обгоне выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением, где столкнулся с МАЗ. В результате ДТП водитель легковушки с различными травмами доставлен в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.-0-