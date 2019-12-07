В Бресте 11-летний мальчик попал под колеса авто

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 6 декабря пострадал 11-летний пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
"По предварительной информации, около 8.00 водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем "Ауди", двигался по улице Речицкой. Напротив дома 1а он не уступил дорогу и сбил школьника 2008 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - рассказали в УВД.
Еще один подросток был травмирован в Бресте вчера в 13.50. Как стало известно, 58-летний водитель автомобиля "Пежо" на улице Орджоникидзе сбил 15-летнюю девочку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому переходу.
В Барановичах около 7.50 водитель 1991 года рождения на автомобиле "БМВ" на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №15 улицы Войкова сбил женщину 1939 года рождения.
Все пострадавшие госпитализированы в больницу. Проводится проверка.-0-