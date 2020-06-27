27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте 17-летний бесправник на мотоцикле пытался скрыться от ГАИ, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инспектор ГАИ на пр.Машерова вечером 25 июня подал сигнал об остановке водителю мотоцикла Yamaha. Молодой человек проигнорировал требование и продолжил движение. Включив проблесковые маячки синего и красного цветов, сотрудники ГАИ устремились за ним, неоднократно призывая остановиться через специальное громкоговорящее устройство. Водитель же продолжал двигаться по улицам Бреста, при этом грубо нарушал правила, создавал аварийную обстановку и подвергал других участников дорожного движения опасности.

Затем молодой человек выехал на автодорогу М1, проехал через деревню Бульково, свернул на садовое товарищество "Березка-2010". Неподалеку от него бросил мотоцикл и вместе с пассажиром скрылся. Однако вскоре его задержали правоохранители.

Водителем оказался 17-летний брестчанин. В отношении него составлено семь административных материалов, в том числе за управление без права управления и неоднократный проезд на запрещающий сигнал светофора.

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости вождения без права управления. Также ГАИ призывает родителей в дни летних каникул особенно контролировать досуг своих детей.-0-