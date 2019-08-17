В Бресте 18-летний парень разгромил топором гипермаркет

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержан парень, который топором громил гипермаркет. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня около 0.30 18-летний брестчанин, разбив топоров стеклянные двери магазина, вошел в помещение и начал громить витрины торговых павильонов. На сработавшую сигнализацию выехали сотрудники Департамента охраны МВД, - сказано в сообщении. - На неоднократные требования милиционеров бросить топор и добровольно сдаться молодой человек не реагировал и продолжал двигаться на правоохранителей. Милиционеры сделали несколько предупредительных выстрелов, после чего хулиган испугался и остановился. Он задержан".
Возбуждено уголовное дело по ст.339 УК (хулиганство).-0-
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