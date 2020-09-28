В Бресте 20 человек подозреваются в нарушении общественного порядка

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление Следственного комитета по Брестской области продолжает расследование уголовного дела по ч.1 ст.342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) УК, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал СК.

Днем 13 сентября участники несанкционированного массового мероприятия в центре Бреста - в районе пересечения проспекта Машерова, бульваров Космонавтов и Шевченко - грубо нарушали общественный порядок и препятствовали движению транспорта.

Уже признаны подозреваемыми 20 человек. Один из них заключен под стражу. При этом четверо из подозреваемых ранее привлекались к уголовной ответственности за различные преступления.

Устанавливается и размер причиненного имущественного вреда.-0-