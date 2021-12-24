В Бресте аферисты представились милиционерами и оштрафовали хозяйку притона

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники шестого управления по Брестской области ГУБОПиК МВД раскрыли преступную схему заработка двух брестчан, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Незатейливый способ подзаработать придумали 50-летний и 31-летний жители Бреста. Мужчины узнали о 66-летней гражданке, в квартире которой периодически собираются сомнительные компании для совместного распития спиртного. Под видом сотрудников милиции аферисты пришли в квартиру брестчанки и потребовали штраф за организацию притона. При этом мужчины заранее подготовились к визиту. Один из них включал записанные на мобильный телефон звуковые файлы якобы работающей радиостанции. Второй в это время связывался с "оперативно-дежурной службой", имитируя разговор с коллегами по установлению анкетных данных правонарушительницы.

У женщины не возникло сомнений, что перед ней правоохранители. Она передала лжемилиционерам имевшиеся у нее 120 словацких крон, после чего они покинули квартиру.

К слову, старший из криминального дуэта мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, был судим за тяжкие преступления. Его "коллега" засветился впервые.

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