В Бресте автомобиль сбил на переходе 5-летнюю девочку

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе пятилетнюю девочку, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло сегодня в 12.50. "27-летняя водитель автомобиля "Ниссан" ехала по улице Гаврилова. На перекрестке с улицей Московской при повороте направо женщина не уступила дорогу пешеходу: пятилетняя девочка пересекала проезжую часть по зебре", - рассказали обстоятельства происшествия в ГАИ.

Девочку доставили в больницу. Проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными и осторожными, особенно про проезде пешеходных переходов и велодорожек, заранее прогнозировать дорожную обстановку.-0-