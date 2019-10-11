В Бресте автомобиль сбил на переходе 9-летнюю девочку

11 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Девятилетняя девочка попала в ДТП в Бресте, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Несчастный случай произошел 10 октября около 17.40 в центре города. По предварительной информации, 33-летняя местная жительница ехала на автомобиле "Рено" по улице Карла Маркса. На перекрестке с улицей Гоголя она наехала на школьницу, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка с травмами госпитализировали. Проводится проверка.-0-