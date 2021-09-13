В Бресте автомобиль такси врезался в частный дом

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте автомобиль такси врезался в стену частного дома, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

ДТП случилось 12 сентября около 3.20. По предварительной информации, водитель автомобиля Chrysler (такси) ехал по улице Сикорского. Он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и на перекрестке врезался в жилой дом. В результате происшествия никто не пострадал. От удара частично разрушилась стена здания, повреждено окно.

По внешним признакам водитель был пьян, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы - за ДТП и отказ от прохождения медицинского освидетельствования.-0-