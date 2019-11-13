В Бресте бетонная балка упала на кабину грузовика

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте манипулятор задел балку эстакады, понадобилась помощь спасателей по извлечению из кабины двух человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сегодня в 15.39 брестские спасатели получили сообщение о ДТП на ул. Генерала Попова. На месте выяснилось, что манипулятор КамАЗа зацепил поперечную балку эстакады над проезжей частью. Она упала на кабину грузовика, внутри оказались зажаты два человека.

"В 16.30 работниками МЧС из автомобиля при помощи специального инструмента, автокрана и фронтального погрузчика были деблокированы двое мужчин. Это водитель и пассажир - работники предприятия по доставке. Оба пострадавших госпитализированы", - рассказали в МЧС.-0-