В Бресте дети играли с патронами на железной дороге

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте дети играли на железной дороге с патронами, которые почти все оказались пригодными для стрельбы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя областного управления Государственного комитета судебных экспертиз Анну Мацкевич.

В Ленинский РОВД областного центра обратился мужчина. Он рассказал, что заметил играющих на железной дороге детей и хотел сделать им замечание. Подойдя поближе, брестчанин увидел, что ребята играют с патронами. Мужчина отобрал у детей боеприпасы и сообщил об этом в милицию.

Правоохранители изъяли более 15 патронов и направили их в Брестский межрайонный отдел ГКСЭ для проведения судебной баллистической экспертизы. Выяснилось, что патроны изготовлены в 1941 году. Они используются при стрельбе из винтовки Мосина, самозарядной винтовки Драгунова, ручных пулеметов Дегтярева, пулеметов Калашникова и иного нарезного огнестрельного оружия. Несмотря на слой коррозии, почти все патроны пригодны для стрельбы.

Специалисты напоминают, что найденные боеприпасы нельзя трогать руками и передвигать. О такой находке нужно сообщить в милицию.-0-