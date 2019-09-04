Фото УВД Брестского облисполкома
4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте дети откопали в песке корпус минометной мины времен Великой Отечественной войны, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.
Ребята играли в песке напротив жилого дома по улице Вульковская. Они откопали ржавый металлический предмет и принесли его к подъезду. Выяснилось, что это корпус минометной мины. Об опасной находке взрослые проинформировали милицию.
Всего за сутки в Брестской области уничтожены три артиллерийских снаряда времен войны. Два из них были обнаружены в Брестском и Пинском районах при проведении полевых (земляных) работ.-0-