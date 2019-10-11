В Бресте должник по штрафам облил судебного исполнителя неизвестной жидкостью

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте мужчина облил судебного исполнителя и его рабочее место неизвестной жидкостью. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, утром 9 октября 69-летний житель Брестского района в одном из кабинетов отдела принудительного исполнения Брестского района облил неустановленной жидкостью 27-летнего судебного исполнителя и его рабочее место. Пенсионера задержал находившийся в этот момент в кабинете сотрудник милиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). В ближайшее время следствие рассмотрит вопрос о применении к нему меры пресечения.

Следователи проводят необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Для установления химического состава жидкости назначена экспертиза.

В УВД Брестского облисполкома рассказали, что посетитель стал высказывать сотрудникам отдела принудительного исполнения недовольство о взыскании у него задолженности по неуплаченным штрафам за административные правонарушения по линии ГАИ. "Мужчина достал полимерную бутылку и начал обливать прозрачной жидкостью одного из судебных исполнителей, его рабочее место и пол. В это время в отделе по служебным вопросам находился участковый инспектор милиции Брестского РОВД. Милиционер, почувствовав характерный для горючей жидкости запах и услышав возгласы сотрудника ОПИ, мгновенно предпринял меры для пресечения противоправных действий и отвел мужчину в сторону", - сказали в УВД.-0-

Фото Следственного комитета