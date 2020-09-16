В Бресте двое мужчин распространяли листовки с информацией о милиционере и судье

16 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте задержали двух молодых людей, которые распространяли листовки с личными данными милиционера и судьи. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники Ленинского РОВД Бреста задержали двух местных жителей с поличным. Позже выяснилось, что 32-летний мужчина за свои деньги в полиграфической студии изготовил 100 листовок. Текст для них увидел в интернете. В беседе с милиционерами брестчане не смогли вспомнить данные о людях, о которых шла речь в листовках.

Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания. В отношении них составлен административный протокол за нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов.

Ольга Чемоданова обратила внимание на то, что инициатор акции 13 раз привлекался к административной ответственности, в том числе за хулиганство, распитие алкоголя и грубое нарушение ПДД.-0-