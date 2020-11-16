В Бресте двое подростков угнали автомобиль

16 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте подростки подобрали ключ и угнали со стоянки во дворе дома автомобиль, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Брестчанин обратился в Московский РОВД с заявлением об исчезновении "Ауди 80". Вечером того же дня брошенный автомобиль обнаружили сотрудники ГАИ. Вскоре оперативники установили личности угонщиков. Ими оказались двое учащихся 14 и 15 лет.

Выяснилось, что у одного из подростков был ключ от "Ауди". Школьникам пришла идея проверить, подойдет ли он к аналогичной модели авто. Они стали прогуливаться по дворам, проверяя ключ на припаркованных машинах. В одной из них замок двери открылся. За руль сел старший товарищ. Он смог выехать на дорогу, но через 500 м наехал на бордюр. Автомобиль заглох. Все попытки завести его оказались тщетными, и подростки разошлись по домам.

Несовершеннолетние сознались в содеянном. Свой противоправный поступок они объяснили желанием покататься. Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов.

За несколько недель до этого происшествия за аналогичное деяние был задержан отец 15-летнего угонщика. 42-летний мужчина угнал со двора дома незапертый автомобиль "Мерседес Бенц", в котором находилось 4 т картошки. Транспортное средство в технически исправном состоянии было обнаружено и возвращено владельцам.-0-