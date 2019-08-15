В Бресте двое железнодорожников 2,5 года сливали дизельное топливо

15 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте двоих работников железной дороги обвиняют в похищении дизельного топлива, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Работающий составителем поездов 37-летний брестчанин вместе с 42-летним машинистом тепловоза локомотивного депо неоднократно похищали дизельное топливо. Мужчины разместили емкости для его хранения в арендованном гараже вблизи железнодорожного полотна. Они оборудовали там систему слива, состоящую из шлангов, проложенных под землей, и насосов. Для создания излишков топлива один из обвиняемых вносил в официальные документы ложные сведения о времени проведения маневровых работ.

Всего с января 2016 года по август 2018-го фигуранты незаконно завладели дизельным топливом объемом более 1,4 тыс. л на общую сумму свыше Br1,7 тыс.

Следствием действия одного из обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.211 (присвоение), второго - по ч.2 ст.211 (присвоение), ч.1,2 ст.380 (изготовление, использование поддельных документов) УК. К обоим мужчинам применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-