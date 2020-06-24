В Бресте эвакуировали персонал и посетителей торгового центра

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте из-за сообщения о минировании были эвакуированы работники и посетители торгового центра, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Инцидент произошел сегодня днем. Около 15.10 в милицию позвонили из МЧС. Спасатели сообщили о звонке женщины, которая заявила о заложенной бомбе в здании торгового центра по ул.Московской. На место вызова выехали саперно-пиротехническая и следственно-оперативная группы, наряды Департамента охраны и ГАИ, МЧС и скорая медпомощь. Были эвакуированы 107 человек.

Обследовав территорию торгового центра, саперы взрывных устройств не обнаружили. Правоохранители установили личность звонившей. По факту сообщения о минировании проводится проверка.-0-