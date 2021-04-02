В Бресте горело помещение торгового центра

2 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте спасатели ликвидировали возгорание в торговом центре, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Возгорание в магазине на перекрестке пр.Республики и ул.Суворова произошло вечером 1 апреля. Сообщение о происшествии спасателям поступило в 22.00. К моменту приезда пожарных расчетов персонал торгового объекта самостоятельно покинул здание, покупателей к тому времени уже не было.
В результате пожара в складском помещении уничтожена продукция (дезодоранты, парфюмерия, косметика). В комнате охраны повреждены 5 мониторов для видеонаблюдения и сервер, приборы пожарной автоматики. В помещении приемки товара закопчены стены и потолок.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. По предварительной информации, горела упаковочная тара.-0-