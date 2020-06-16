В Бресте горело пустующее здание

16 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте выясняют причины возгорания в неэксплуатируемом здании, сообщил БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.

Сообщение о пожаре в переулке Фортечном спасателям поступило 15 июня в 22.05. Через две минуты первые подразделения МЧС были на месте происшествия. Огонь бушевал внутри одноэтажного кирпичного здания. Строение площадью 20 м на 40 м не эксплуатируется и принадлежит ООО, ранее фирма выкупила его у электролампового завода. Доступ в помещение был ограничен. Известно, что за день до происшествия там проводили ремонт.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Огонь повредил перекрытие, стропильную систему, кровлю и внутреннюю отделку. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.-0-

Фото Брестского областного управления МЧС