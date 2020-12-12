В Бресте грузовой микроавтобус насмерть сбил пенсионерку

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во дворе дома грузовой микроавтобус насмерть сбил пенсионерку. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло сегодня около 14.40 во дворе на ул.Московской. "По предварительной информации, 27-летний водитель грузовика Iveco, двигаясь задним ходом, наехал на 74-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась на месте", - рассказали в МВД.

Следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства трагедии.-0-