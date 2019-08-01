В Бресте ищут велосипедиста, сбившего трехлетнего ребенка

1 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте устанавливают личность велосипедиста, сбившего трехлетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Инцидент произошел 23 июня примерно в 19.50 на улице Волгоградской вблизи рынка "Лагуна". Женщина с трехлетним сыном шла по тротуару. В это время ребенка сбил велосипедист, его личность устанавливается. В результате наезда мальчик получил тяжкие телесные повреждения.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета по этому факту возбудил уголовное дело по ст.155 (причинение тяжкого телесного повреждения по неосторожности) УК.

Тех, кто располагает какой-либо информацией об этом происшествии, следователи просят позвонить по телефонам (029) 826-91-62, (0162) 52-89-48, (0162) 27-37-00.-0-