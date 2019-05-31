В Бресте кассир банка присвоила 11 тыс. евро и заявила об их пропаже

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Кассир одного из банков в Бресте подозревается в хищении крупной суммы валюты, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В Ленинский РОВД обратился руководитель брестского филиала одного из банков. Он пояснил, что 27 мая при пересчете наличной валюты в кассе обнаружена недостача денег в сумме 11 тыс. евро. О недостаче сообщила кассир банка. Самостоятельная проверка результатов не принесла, поэтому банкир обратился за помощью в милицию.

Сотрудники управления уголовного розыска и управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД установили, что в течение нескольких недель кассир осуществляла какие-то манипуляции с деньгами, закрывая их при этом от камер видеонаблюдения в помещениях банка.

"В настоящее время подозреваемая находится в одном из лечебных учреждений Бреста. При опросе ее муж сознался в том, что они с супругой решили похитить деньги, которые планировали потратить на погашение кредитов", - дополнили в УВД.

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.4 ст.205 (кража, совершенная в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Часть похищенного (5 тыс. евро), которая хранилась в гараже, изъята. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до двенадцати лет с конфискацией имущества.-0-