В Бресте легковушка насмерть сбила пешехода

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 29 января в 19.17 на ул. Лейтенанта Рябцева. По предварительной информации, 21-летний брестчанин на автомобиле Peugeot сбил переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 64-летнего местного жителя. Мужчина умер от полученных травм при доставлении в медицинское учреждение. Следователи дали произошедшему правовую оценку.
"Водителям транспортных средств необходимо быть внимательными и осторожными при участии в дорожном движении, выбирать безопасную скорость и дистанцию. Пешеходам перед переходом проезжей части необходимо убедиться, что это безопасно. В темное время суток следует использовать световозвращающие элементы", - подчеркнули в ГАИ.-0-