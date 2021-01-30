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30 января 2021, 14:23

В Бресте легковушка насмерть сбила пешехода

Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома
Фото УГАИ УВД Брестского облисполкома

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 29 января в 19.17 на ул. Лейтенанта Рябцева. По предварительной информации, 21-летний брестчанин на автомобиле Peugeot сбил переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 64-летнего местного жителя. Мужчина умер от полученных травм при доставлении в медицинское учреждение. Следователи дали произошедшему правовую оценку.

"Водителям транспортных средств необходимо быть внимательными и осторожными при участии в дорожном движении, выбирать безопасную скорость и дистанцию. Пешеходам перед переходом проезжей части необходимо убедиться, что это безопасно. В темное время суток следует использовать световозвращающие элементы", - подчеркнули в ГАИ.-0-

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