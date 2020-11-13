В Бресте легковушка протаранила дорожное ограждение и перевернулась

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковой автомобиль протаранил несколько пролетов дорожного ограждения и опрокинулся, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

Авария случилась 12 ноября около 17.00 напротив одного из домов по улице Янки Купалы. По предварительной информации, за рулем автомобиля BMW сидел брестчанин 2000 года рождения. Молодой человек не справился с управлением, из-за чего машину занесло, она врезалась в дорожное ограждение, а затем перевернулась.

Водитель в ДТП не пострадал. Пассажира доставили в больницу.

Проводится проверка.-0-