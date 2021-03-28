28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте легковушка влетела в забор и перевернулась на крышу, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По предварительной информации, 26 марта около 8.15 на улице Мошенского 26-летний водитель, управляя "Фольксвагеном", на закруглении дороги не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и столкнулась с железобетонным ограждением. Машина опрокинулась.

Водитель была пристегнута ремнями безопасности, благодаря этому она не пострадала. Автомобиль получил механические повреждения.-0-