В Бресте мальчик перебегал дорогу вне перехода и попал под колеса легковушки

19 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в дорожно-транспортном происшествии пострадал восьмилетний ребенок, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 18 сентября около 16.35. По предварительной информации, за рулем "Рено" находился 29-летний брестчанин. На перекрестке улицы Учительской со вторым Учительским переулком водитель сбил ребенка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован в Брестскую детскую областную больницу. Проводится проверка.

В Брестской области с начала текущего года с участием несовершеннолетних произошло 54 аварии, в которых пять детей погибли и 54 получили различные травмы. В Госавтоинспекции напомнили, что внимательность должны проявлять все участники дорожного движения. "Причина большинства дорожно-транспортных происшествий - несоблюдение ПДД. Родителям нужно контролировать местонахождение детей, обучать их дорожной грамоте. Самое главное, показывать пример безопасного поведения на дороге", - подчеркнули в ГАИ.-0-