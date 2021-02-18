В Бресте маршрутка врезалась в автобус на остановке

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте столкнулись маршрутное такси и рейсовый автобус, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

Авария случилась 17 февраля около 15.10. За рулем микроавтобуса был 34-летний местный житель. Ехал по улице Орджоникидзе. При перестроении в правую полосу движения для поворота на бульвар Космонавтов он не выбрал безопасную дистанцию и боковой интервал. Из-за этого маршрутка столкнулась с рейсовым автобусом, который высаживал пассажиров на остановке общественного транспорта.

В ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

За нарушение правил дорожного движения в отношении водителя маршрутного такси составлено постановление об административном взыскании.-0-