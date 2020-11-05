Фото УВД Брестского облисполкома
5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте микроавтобус снес светофор, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.
ДТП случилось сегодня около 06.30. По предварительной информации, 58-летний брестчанин управлял автомобилем "Рено Трафик". Поворачивая с ул.Орловской на ул.Гаврилова, из-за невнимательности он сбил светофор. В аварии никто не пострадал. Микроавтобус и светофор повреждены.
Водителя привлекли к административной ответственности.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что осенью стоит особенно внимательно оценивать погодные условия и состояние проезжей части. Ведь от правильных действий водителя зависят безопасность других участников дорожного движения.-0-
Фото УВД Брестского облисполкома