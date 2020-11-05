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05 ноября 2020, 11:00

В Бресте микроавтобус снес светофор

Фото УВД Брестского облисполкома
Фото УВД Брестского облисполкома

5 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте микроавтобус снес светофор, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

ДТП случилось сегодня около 06.30. По предварительной информации, 58-летний брестчанин управлял автомобилем "Рено Трафик". Поворачивая с ул.Орловской на ул.Гаврилова, из-за невнимательности он сбил светофор. В аварии никто не пострадал. Микроавтобус и светофор повреждены.

Водителя привлекли к административной ответственности.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что осенью стоит особенно внимательно оценивать погодные условия и состояние проезжей части. Ведь от правильных действий водителя зависят безопасность других участников дорожного движения.-0-

Фото УВД Брестского облисполкома
Фото УВД Брестского облисполкома

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