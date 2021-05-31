В Бресте милиционеры спасли девочку-подростка

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники патрульно-постовой службы милиции спасли 14-летнюю девочку от суицида, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Наталья Сахарчук.

О намерениях подростка стало известно 29 мая около 19.40. Информацию передали ближайшему наряду патрульно-постовой службы Московского РУВД. По дороге к месту происшествия в машину к сотрудникам села психолог, женщина все время разговаривала с девочкой по телефону.

"Спустя три минуты патрульные приехали по указанному адресу. Психолог позвонила в домофон, однако ребенок не хотел открывать. Женщине удалось уговорить девочку впустить ее в подъезд. Когда милиционеры попали в квартиру, то застали девочку в шоковом состоянии, на двух предплечьях у нее были раны", - рассказала Наталья Сахарчук.

Милиционеры оказали школьнице первую помощь: остановили кровотечение, забинтовали руки и наложили жгут. Прибывшие медики зашили пострадавшей раны, а затем госпитализировали. В это время мама девочки была на работе. Она прибежала домой после приезда наряда милиции.

В УВД обратили внимание, что с наступлением каникул родителям нужно уделять детям больше времени: беседовать, следить за их местонахождением и кругом общения, мониторить соцсети.-0-