В Бресте мусоровоз сбил шестилетнего ребенка

20 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в ДТП с мусоровозом пострадал шестилетний ребенок, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Авария произошла 19 мая, около 17.40, в Заречном микрорайоне города на перекрестке ул.Махновича и ул.Сальникова. По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля "МАН" на регулируемом пешеходном переходе наехал на мальчика, который перебегал проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Ребенок получил травмы, его госпитализировали в детскую больницу. Водитель был трезв. Проводится проверка.

В Госавтоинспекции напоминают: пешеходные переходы являются аварийно-опасными участками. При их проезде водители должны быть крайне внимательными, а пешеходам не стоит резко выбегать на дорогу.

С 25 мая в регионе стартует специальный комплекс мероприятий "Внимание - дети!". Впереди школьные каникулы, следовательно, на дорогах появится больше несовершеннолетних, отметили в УВД. Это нужно учитывать водителям, а родители должны ежедневно напоминать детям правила дорожной безопасности.-0-