В Бресте мужчина дебоширил в магазине и напал с ножом на покупателя

23 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте пьяный мужчина дебоширил в магазине и напал с ножом на покупателя, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Пришедшего в магазин 58-летнего мужчину якобы не устроила свежесть овощей, поэтому он стал их демонстративно разбрасывать. Работник сделал замечание клиенту, и между ними завязалась перепалка. Разрешить конфликт попытался другой покупатель. Им оказался военнослужащий, которому дебошир пригрозил расправой. Возле кассы он ударил обидчика ножом в шею. К счастью, мужчину от ранения спас воротник куртки. Охранник магазина задержал нападавшего.

В отношении мужчины Следственный комитет возбудил уголовное дело.-0-