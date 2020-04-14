В Бресте мужчина едва не задохнулся в горящем автомобиле

14 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники МЧС спасли мужчину из горящего автомобиля, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании автомобиля на территории гаражно-потребительского кооператива брестским спасателям поступило 14 апреля в 2.17. Прибывшие на место сотрудники МЧС увидели на заднем сиденье горящей машины мужчину. Он был в бессознательном состоянии. Спасатели до приезда бригады скорой помощи проводили реанимационные мероприятия. После осмотра медиками пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом "термоингаляционная травма тяжелой степени".

Пожар ликвидирован, огонь повредил лакокрасочное покрытие кузова, моторный отсек, отделку в салоне автомобиля. Причина возгорания устанавливается.-0-