В Бресте мужчина утонул, пытаясь достать удочку из воды

15 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте утонул 57-летний рыбак. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

Несчастный случай произошел 15 июня примерно в 4.50. По данным следствия, мужчина вместе со знакомым с берега водоема ловил рыбу. В какой-то момент он уронил удочку в воду. Рыбак поплыл за ней, однако стал тонуть. Очевидцы не успели его спасти.

Следователи проводят проверку. По предварительной информации, погибший был пьян.-0-