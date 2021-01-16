В Бресте мужчины расклеивали оскорбительные листовки - возбуждено уголовное дело

16 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте возбуждено уголовное дело в отношении двух мужчин, которые расклеивали оскорбительные листовки. Такая информация опубликована в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, ночью 13 сентября 32-летний брестчанин со своим 33-летним знакомым на улицах областного центра расклеивали листовки, в которых были оскорбления в адрес сотрудника органов внутренних дел.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ст.369 (оскорбление представителя власти) УК. К ним применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.-0-