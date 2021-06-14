В Бресте на маршрутку рухнуло дерево

14 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на маршрутное такси упало дерево, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

ДТП случилось сегодня около 9.40 на пр.Машерова. За рулем автомобиля "Мерседес Спринтер" был 32-летний брестчанин. При подъезде к перекрестку с ул.Ленина на кузов машины упало дерево. В этот момент в салоне маршрутки находились семь пассажиров, никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения.

На место происшествия выезжали сотрудники ГАИ.-0-