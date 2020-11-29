В Бресте на мужчину упал электрощит

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во дворе многоэтажного дома на улице Карбышева на мужчину упал электрощит, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Выяснилось, что, проходя мимо жилого дома, пострадавший оперся о металлический ящик, который был закреплен на стене, и опрокинул его на себя. Электрооборудования внутри не было.

Работники МЧС извлекли мужчину из-под конструкции и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медиками с травмами различной степени тяжести его доставили в больницу.-0-