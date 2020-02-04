В Бресте на переходе легковушка сбила 9-летнего мальчика

4 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в ДТП пострадал школьник, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Авария произошла 3 февраля около 17.40 на перекрестке ул. Мицкевича и ул. Ленина. По предварительной информации, 61-летний брестчанин на автомобиле Seat поворачивал направо и сбил 9-летнего мальчика, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. С травмами ребенка госпитализировали в детскую областную больницу. Проводится проверка.

Госавтоинспекция просит родителей ежедневно напоминать детям о том, что проезжая часть является зоной повышенной опасности. Дорогу нужно переходить только по пешеходным переходам, убедившись при этом в безопасности. В свою очередь водителям следует быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов: подъезжая к ним, необходимо снижать скорость и предоставлять преимущество пешеходам.-0-