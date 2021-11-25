25 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте на перекрестке столкнулись микроавтобус и маршрутка, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

Авария произошла сегодня в 8.20. По предварительной информации, 45-летний водитель за рулем автомобиля Iveco ехал по ул.Мичурина. Выезжая со второстепенной дороги на главную, он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mercedes под управлением 28-летнего мужчины. От удара оба микроавтобуса протаранили забор. Iveco остановился совсем рядом со стеной жилого дома. Вторым микроавтобусом оказалось маршрутное такси, в салоне которого в этот момент были пассажиры. Одну из женщин доставили в больницу для обследования.

Обстоятельства ДТП выясняются.

"Особое внимание нужно проявлять при выезде со второстепенной дороги, проезде аварийно опасных участков дорог - перекрестков, пешеходных переходов и дворовых территорий. Водителям необходимо строго следить за дорожными знаками и разметкой, не забывать про использование ремней безопасности", - напомнили в ГАИ.-0-