В Бресте на пешеходном переходе сбили старшеклассницу

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня утром на пешеходном переходе под колеса автомобиля попала школьница, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

ДТП случилось около 7.40. По предварительной информации, автомобилем Opel Zafira управлял 34-летний брестчанин. Он двигался по Партизанскому проспекту и при повороте на улицу Орловскую сбил 15-летнюю девушку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП десятиклассница получила травмы, ее госпитализировали в больницу.

Сотрудники ГАИ проводят проверку.

Правоохранители обращают внимание водителей, что при подъезде к переходам необходимо снижать скорость, предоставлять преимущество пешеходам. Последним, прежде чем перейти дорогу, стоит убедиться в своей безопасности.-0-