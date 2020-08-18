В Бресте на пожаре спасли 80-летнюю женщину

18 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте во время пожара работники МЧС спасли пенсионерку, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Происшествие случилось 17 августа. Сообщение о задымлении в девятиэтажном жилом доме по ул. Московской спасателям поступило в 5.29. По словам очевидца, горела квартира на восьмом этаже. Прибывшие на место работники МЧС обнаружили в комнате на кровати хозяйку 1940 года рождения. С применением маски женщину вывели на свежий воздух. С предварительным диагнозом "ожоги верхних дыхательных путей" ее доставили в больницу.

Спасатели ликвидировали возгорание. Огнем повреждены мебель и внутренняя отделка, закопчены стены, потолок и имущество в квартире. Эвакуация жильцов дома не понадобилась. Причина происшествия устанавливается. Рассматривается версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-