В Бресте начальника станции диагностики задержали при получении взятки за техосмотр

6 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте по подозрению в коррупции задержали начальника одной из диагностических станций города, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Московского РУВД Бреста задержали 39-летнего мужчину с поличным при получении взятки от представителя одной из коммерческих структур.

"Установлено, что он на систематической основе получал взятки от граждан, а также представителей юридических лиц за благоприятное решение вопроса о прохождении государственного технического осмотра неисправных транспортных средств, - рассказали в УВД. - Около года фигурант таким образом "экономил" на топливе для личного автомобиля. Кроме того, получал за свою помощь денежные вознаграждения, суммы которых составляли в среднем от Br70 до Br100".

Следователями дана правовая оценка действиям фигуранта.-0-